Am Dienstagabend (01.06.2021) kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Bamberger Straße in Lichtenfels.

Dies teilt die Polizei Lichtenfels in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Lichtenfels: Arbeitskollegen prügeln sich - einer zieht ein Cuttermesser

Die Arbeitskollegen seien schon länger im Streit miteinander gewesen. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog ein 34-Jähriger ein Cuttermesser aus seiner Tasche, weil er sich von drei anderen Personen bedrängt fühlte.

Daraufhin schlug ein 28-Jähriger dem 34-Jährigen ins Gesicht. Der genaue Tathergang der Auseinandersetzung muss erst noch geklärt werden - hierzu dauern die Ermittlungen noch an.