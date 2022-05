Gegen 22.40 Uhr entbrannte am Mittwochabend (25.05.2022) an einem Spielplatz in Lichtenfels ein Streit zwischen einer achtköpfigen Personengruppe aus Lichtenfels, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Worum es bei der Meinungsverschiedenheit der Gruppe, die aus drei Frauen und fünf Männern im Alter zwischen 17 und 35 Jahren bestand, ging, ist derzeit noch unklar.

Tritte gegen Kopf und massive Ohrverletzung

Im Verlauf des Streits erlitt ein 30-Jähriger eine massive Verletzung am Ohr und musste in einer Klinik versorgt werden. Wie genau die Wunde entstand, muss nun laut Polizei eine Untersuchung der Rechtsmedizin klären. Außerdem gab eine 17-Jährige bei der Polizei an, dass sie zu Boden gestoßen und gegen den Kopf getreten wurde. Auch sie soll rechtsmedizinisch untersucht werden.

Der Tatverdacht richtet sich laut Polizei gegen einen 29-jährigen Lichtenfelser. Er wurde festgenommen. Zeugen, welche den Streit beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kriminalpolizeiinspektion Coburg in Verbindung zu setzen.