Die Stadt Lichtenfels möchte Kinder beim Schwimmenlernen unterstützen, berichtet die Stadt Lichtenfels in einer Pressemitteilung.

Deshalb verschenkt die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Merania-Hallenbad an jedes Kind, das ab sofort an einem Schwimmkurs im Merania Hallenbad Lichtenfels teilnimmt, eine Eintrittskarte für das Merania-Hallenbad in Lichtenfels sowie eine Eintrittskarte für einen Erwachsenen für zwei Stunden.

„Gerade in der Corona-Pandemie, als unser Hallenbad lange geschlossen werden musste, war für unsere Jüngsten das Schwimmenlernen beinahe unmöglich. Viele Kinder haben hier Aufholbedarf. Um sie beim Schwimmenlernen zu unterstützen haben wir uns dazu entschlossen, die Eintrittskarten zu verschenken, um einen Anreiz dafür schaffen, die Schwimmfähigkeit weiter zu trainieren“, so Bürgermeister Andreas Hügerich zur geplanten Aktion. Alle Eintrittskartengutscheine werden den Schwimmkursteilnehmern ausgehändigt.

Ein Video mit Erstem Bürgermeister Andreas Hügerich zu diesem Thema gibt es auf der städtischen Internetseite unter www.lichtenfels.de/meinvideo zu sehen.