Im Lichtenfelser Ortsteil Roth hat die Stadt Lichtenfels in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof den Spielplatz auf ein städtisches Grundstück in der Straße „Am Ansbach“ versetzt und neu gestaltet. Hierbei wurden alle bereits vorhandenen Spielgeräte wieder verwendet und neu gruppiert. So erwarte die Kinder und Eltern dort eine Wippe, ein Sandkasten, Schaukeln, eine Rutsche und vieles mehr. Das teilt die Stadt Lichtenfels mit.

Wer sich selbst vom neuen Spielplatz ein Bild machen möchte, der findet dazu ein Video auf der städtischen Internetseite unter www.lichtenfels.de/meinvideo.