Die freien Impfstunden im Bayerischen Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels und die Sonderimpftermine werden auch in den kommenden zwei Wochen weiter ausgeweitet. Dadurch sollen Impfwilligen ein möglichst einfacher Zugang zu einer Impfung ermöglicht werden. Das teilt das Landratsamt Lichtenfels mit.

So bietet das Impfzentrum am Freitag, 6. August 2021, von 8.30 bis 11.30 und von 13.15 bis 16.30 Uhr einen Sonderimpftermin an der Obermain Therme (Eingang Kurpark) in Bad Staffelstein an sowie weitere am Sonntag, 8. August 2021, von 13 bis 19.30 Uhr an der Schrepfersmühle (Kleinziegenfelder Tal bei Weismain) und am Dienstag, 17. August 2021, von 9 bis 12 und von 13 bis 16.30 Uhr im Citycenter LIF.E.

Nicht zuletzt "mit Blick darauf, dass die Gesundheitsministerkonferenz am 2. August 2021 beschlossen hat, allen Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ein Impfangebot zu unterbreiten", bietet das Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels am Sonntag, 8. August 2021, und am Samstag, 14. August 2021, jeweils von 8.30 bis 11.30 sowie von 13.15 bis 16 Uhr auch Familienimpftage an.

Als freie Impfstunde wird des Weiteren das „Abendimpfen“ am Freitag, 13. August 2021, von 18 bis 21.30 Uhr angeboten. Dieser Termin sei speziell für Bürgerinnen und Bürger gedacht, die in der Regel während der regulären Öffnungszeiten des Impfzentrums keine Zeit haben, insbesondere Berufstätige.

Für die Freien Impfstunden im Impfzentrum Lichtenfels und die Sonderimpftermine ist weder eine Terminvereinbarung noch eine vorherige Registrierung über das Bayerische Impfportal erforderlich. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument und Impfbuch.