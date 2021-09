Schwerlasttransporter auf dem Weg von Lichtenfels nach Würgau

Strecke ist zweigeteilt: Der zweite Abschnitt wird in der Nacht auf Mittwoch (15. September) zurückgelegt

Transportierte Phasenschiebertransformatoren funktionieren wie Gas- und Bremspedal

In der Nacht auf Dienstag (14. September 2021) kam es zu Verkehrsbehinderungen bei Lichtenfels. Grund dafür war ein Schwerlasttransporter, der einen von insgesamt acht Trafokesseln in das Tennet Umspannwerk-Würgau (Landkreis Bamberg) transportierte, teilt das Unternehmen Tennet mit.

Drei weitere Schwertransporte ab Lichtenfels geplant

Die vier Phasenschiebertransformatoren, die jeweils aus zwei Trafokesseln bestehen, ermöglichen demnach eine direkte Lastflusssteuerung bestehender Stromkreise und so die Optimierung der Übertragungskapazitäten zwischen Nord- und Süddeutschland. So kann der Leitungsneubau reduziert werden.

Vier der Trafokessel, die einzeln bis zu 326 Tonnen wiegen, kamen bereits im Sommer am Bamberger Hafen an. Dieser war nun der Erste, der ab dem Lichtenfelser Bahnhof nach Würgau transportiert wurde. Die Route führt vom Güterbahnhof Lichtenfels über Hochstadt am Main, Altenkunstadt und Weismain. Nach einem Zwischenhalt in Modschiedel führt der Weg am zweiten Transporttag in der Nacht von Dienstag (14. September) auf Mittwoch an Stadelhofen vorbei und anschließend durch Roßdorf nach Würgau.

Das Gesamtgewicht eines Transports beträgt 567 Tonnen. Um die Straßen sicher zu befahren, ist das Gewicht auf insgesamt 27 Achsen verteilt. Dadurch erreichen die Transporte eine Gesamtlänge von 56,3 Metern und eine Breite von vier Metern. Deshalb muss für den Transport die Straße gesperrt werden, da das Überholen nicht möglich ist, erklärt die Verkehrspolizeiinspektion Coburg. Die weiteren Transporte sind aktuell für die letzten zwei Septemberwochen und die erste Oktoberwoche geplant.

Phasenscheibertrafos in Würgau: So funktionieren die über 900 Tonnen schweren "Strompedale"

Die Phasenschieber haben jeweils ein Betriebsgewicht von 940 Tonnen. Um Lastflüsse in Stromkreisen gezielt steuern zu können, braucht es pro Stromkreis zwei Phasenschiebertrafos, die parallel zusammen geschaltet werden. Im Betrieb sind die Geräte vergleichbar mit einem Gas- und Bremspedal beim Autofahren, erklärt Tennet.

Schwertransport von Lichtenfels nach Würgau In der Nacht von Montag (13. September) auf Dienstag startete der Schwertransport am Bahnhof Lichtenfels. Das Umspannwerk Würgau soll in der Nacht auf Mittwoch (15. September) erreicht werden. TenneT

Der Stromkreis kann demnach stärker ausgelastet werden, wenn mit einem der Phasenschieber im übertragenen Sinn auf das Gaspedal getreten wird. Dies führt zur Entlastung anderer Stromkreise und kommt dann zum Einsatz, wenn bei anderen Stromkreisen eine Überlastung droht. Wird der Stromkreis mit dem zweiten Spezialtrafo dagegen ausgebremst, können Strommengen auf andere Leitungen umgeleitet werden und Überlastungen auf dem gesteuerten Stromkreis vermieden werden.

Auch in Nürnberg gab es kürzlich Änderungen im Umspannwerk Breslauer Straße. Dort tauschte N-Ergie einen Großtransformator aus. Die Stromversorgung wurde dabei nicht unterbrochen.