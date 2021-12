Schwere Beinverletzungen erlitt ein 42-jähriger Mann am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2021) bei einem Rodel-Unfall in einem Lichtenfelser Stadtteil. Das berichtet die Polizei inFranken.de. Der 42-Jährige war am Nachmittag beim Rodeln von seinem Schlitten gestürzt.

Aufgrund des heftigen Schneefalls und des unwegsamen Geländes am Unfallort musste der Verletzte von der Bergwacht Kulmbach-Obermain geborgen werden.

Anschließend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.