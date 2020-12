Ein Mann hat in Lichtenfels am Montagnachmittag (14.12.2020) eine Fahrradfahrerin auf eine stark befahrene Straße gestoßen, weil diese auf dem Gehweg fuhr. Die Fahrradfahrerin wurde von einem Auto erfasst und verletzt. Der Tatverdächtige ist derzeit noch unbekannt - und wird von der Kripo gesucht.

Laut Polizei war die 34-jährige Radfahrerin um 16.25 Uhr auf dem Gehweg entlang der Bamberger Straße (nahe der Zweigstraße) in Richtung Innenstadt unterwegs. Dort kam ihr der unbekannte Mann mit einer Frau und einem Hund entgegen. Als die Fahrradfahrerin darum bat, ihr Platz zu machen, zeigte der Fußgänger eine sehr aggressive Reaktion.

Versuchtes Tötungsdelikt in Lichtenfels: Fußgänger stößt Radfahrerin vor Auto

Als die Frau an ihm vorbeifahren wollte, war der Mann offenbar so über sie verärgert, dass er ihr einen Stoß versetzte. Die Frau stürzte dadurch auf die befahrene Straße und wurde unmittelbar von einem Wagen erfasst. Zeugen kümmerten sich an der Unfallstelle um die Verletzte. Währenddessen flüchtete das Fußgängerpaar mit ihrem Hund in Richtung Post.

Bei der darauffolgenden Fahndung mit mehreren Polizeistreifen kam es zu keinen Ergebnissen. Der Rettungsdienst brachte die 34-Jährige in ein naheliegendes Krankenhaus.

An dem Wagen der Autofahrerin entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Außerdem wurde das Fahrrad der Verletzten beschädigt.

Kriminalpolizei Coburg sucht nach Zeugen

Der Tatverdächtige ist ungefähr 60 Jahre alt und circa 160 bis 165 Zentimeter groß. Er hat eine kräftige Figur und kurze, graue Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen blauen, etwa knielangen Mantel. Seine Begleiterin ist circa 160 Zentimeter groß. Ihre blonden Haare waren zu einem Zopf gebunden und sie war dunkel bekleidet. Der Hund hatte ein helles Fell.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten. Sie bittet um die Mithilfe möglicher Zeugen:

Wer hat am Montag, gegen 16.25 Uhr, den Vorfall in der Bamberger Straße, nahe der Zweigstraße, beobachtet?

Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes oder seiner Begleiterin geben?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise zu dem Vorfall können unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg gemeldet werden.