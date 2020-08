Lichtenfels: Polizeibericht vom 30.08.2020

Im Folgenden lesen Sie den ungekürzten Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Sonntag, 30.08.2020. Wir haben den Inhalt redaktionell nicht bearbeitet, sondern geben hier den Pressebericht wieder.

Fundunterschlagung geklärt

Lichtenfels. Am Samstag um 16.40 Uhr ließ ein 75- jähriger Lichtenfels nach einem Toilettengang sein Mobiltelefon und seine Zigaretten im Wert von ca. 50 Euro liegen. Nachdem er den Verlust bemerkt hatte, waren die genannten Gegenstände bereits verschwunden. Eine sofort eingeleitete Absuche eines Verwandten des Geschädigten führte schließlich zum Auffinden der Täter. Zwei 59- und 46- jährige Lichtenfelser konnten am Bahnhof samt Mobiltelefon und Zigaretten angetroffen werden. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Unterschlagung.

Pkw-Fahrerin flüchtig

Lichtenfels. Am Samstag um 21.00 Uhr ereignete sich in Oberwallenstadt in der Alten Reichsstraße/Krößwehrstraße ein Vekehrsunfall zwischen einem 23- jährigen Fahrradfahrer und einer unbekannten Pkw-Fahrerin. Nach dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich blieb die Pkw-Fahrerin stehen, erkundigte sich kurz nach dem Befinden des Fahrradfahrers und fuhr anschließend weiter. Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß einen Knöchelbruch und musste stationär im Klinikum behandelt werden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Pkw Fahrerin führte einen neuen Mercedes A- Klasse, silber, mit Lichtenfelser Kennzeichen. Sie ist ca. 60-70 Jahre alt.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizei Lichtenfels unter Tel. 09571/95200 entgegen.



Marihuana in der Hosentasche

Michelau. Am Samstag gegen 20.25 Uhr wurde ein 32- jähriger Michelauer einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen wurde bei einer anschließenden Durchsuchung eine geringe Menge Marihuana in seiner linken Hosentasche aufgefunden. Den Michelauer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.