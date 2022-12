Lichtenfels vor 1 Stunde

Angriff auf Polizei

"Äußerst aggressiv": 42-Jähriger beleidigt Polizeibeamte und spuckt sie an

Ein augenscheinlich hilfsbedürftiger Mann sorgte am Donnerstagmorgen in Lichtenfels für einen Polizeieinsatz. Der 42-Jährige verhielt sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv - und wurde letztlich in Gewahrsam genommen.