Die Landkreisverwaltung gibt bekannt, dass sich die Termine für die Müllabfuhr aufgrund der Feiertage zu Pfingsten und Fronleichnam ändern. Infolge des Pfingstmontags, 6. Juni 2022, verschiebt sich die Abfallentsorgung, so das Landratsamt Lichtenfels. Die Müllabfuhr verschiebt sich wie folgt:

von Montag, 6. Juni 2022, auf Dienstag, 7. Juni 2022,

die Touren vom Dienstag, 7. Juni 2022, verschieben sich auf Mittwoch, 8. Juni 2022,

die vom Mittwoch, 8. Juni 2022, auf Donnerstag, 9. Juni 2022,

die vom Donnerstag, 9. Juni 2022, auf Freitag, 10. Juni 2022;

und die vom Freitag, 10. Juni 2022, auf Samstag, 11. Juni 2022.

Wegen Fronleichnam erfolgt die Abfallentsorgung statt am Donnerstag, 16. Juni 2022, erst am Freitag, 17. Juni 2022, und die Abfuhrtermine vom Freitag, 17. Juni 2022, werden am Samstag, 18. Juni 2022, nachgeholt. Da die Abfuhr bereits um 6 Uhr beginnt, wird gebeten, die Tonnen bzw. Säcke rechtzeitig zur Abholung bereitzustellen.