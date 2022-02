Vor dem Hintergrund der grassierenden Corona-Welle sowie den anstehenden Faschingsferien ist es wichtig, dass gesunde und nicht verreiste Lebensretter weiterhin die angebotenen Blutspendetermine in den kommenden Tagen und Wochen wahrnehmen. Um die aktuell noch relativ stabile Versorgungslage innerhalb der andauernden Pandemie nicht zu einer Momentaufnahme werden zu lassen, bietet das Rote Kreuz im März 340 Gelegenheiten zur Blutspende in ganz Bayern an.

Wie der BRK-Kreisverband Lichtenfels mitteilt, findet dabei ein ganz besonderer Blutspendetermin am kommenden Faschingsdienstag in der Lichtenfelser Stadthalle statt. Neben der üblichen Spenderverpflegung gibt es bei diesem Termin auch Popcorn und Faschingskrapfen. Darüber hinaus können alle Blutspender/innen, die kostümiert erscheinen, an einer großen Faschingsverlosung mit attraktiven Sachpreisen teilnehmen.

„Für unsere Spenderinnen und Spender wollen wir unsere Blutspendetermine immer möglichst attraktiv gestalten. Mit einer Spende können bis zu drei Menschenleben gerettet werden. Wir hoffen deshalb, dass sich möglichst viele Menschen von unserer Faschingsaktion angesprochen fühlen und zu unserem närrischen Termin kommen. Gleichzeitig wollen wir mit unserer Aktion auch all unseren treuen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön für ihr tolles Engagement sagen“, erläutert Rosemarie Göhring vom BRK-Kreisverband Lichtenfels, die gemeinsam mit ihrem Team aus ehrenamtlichen Rotkreuz-Helferinnen und -Helfern für die Spender-Betreuung zuständig ist.

„Unser besonderer Dank gilt natürlich den örtlichen Firmen durch deren Unterstützung unsere Faschingsverlosung möglich gemacht wurde“, so Rosemarie Göhring weiter. Bei der Verlosung können ein 100-Euro-Gutschein von Expert Lichtenfels, ein 50-Euro-Gutschein vom Ristorante Rossini und Kino-Gutscheine der Neuen Filmbühne Lichtenfels gewonnen werden.

Der närrische Blutspendetermin findet am kommenden Faschingsdienstag, 01.03.2022, von 15 bis 20 Uhr in der Stadthalle Lichtenfels statt. Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburtstag bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag. Erstspender können bis zum Alter von 64 Jahren Blut spenden.

Zwischen zwei Blutspenden muss ein Mindestabstand von 56 Tagen liegen. Zur Blutspende mitzubringen ist unbedingt ein amtlicher Lichtbildausweis wie Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (jeweils das Original) und der Blutspendeausweis. Bei Erstspendern genügt ein amtlicher Lichtbildausweis.

Um Wartezeiten zu vermeiden und eine möglichst reibungslose Termindurchführung zu ermöglichen, werden Spendewillige um Online-Terminreservierung auf www.blutspendedienst.com gebeten. Selbstverständlich ist die Blutspende auch ohne vorherige Terminreservierung möglich, gegebenenfalls ist hier jedoch mit Wartezeiten zu rechnen.

Die Sicherheit im Rahmen der Blutspende hat weiterhin oberste Priorität. Zum Schutz aller Beteiligten können daher aktuell ausschließlich Personen Blut spenden, die den Status geimpft, genesen oder negativ getestet (offizieller Antigen-Schnelltest bzw. offizieller Test-Nachweis des Arbeitgebers nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können. Auf allen angebotenen Terminen besteht FFP2-Maskenpflicht.

Die BRK-Blutspendetermine im März im Landkreis Lichtenfels:

Dienstag, 01.03.2022

96215 Lichtenfels, Schützenplatz 10, Stadthalle, 15:00 bis 20:00 Uhr,

Freitag, 04.03.2022

96247 Michelau, Anger 11, Anger Turnhalle, 15:30 bis 20:00 Uhr

Donnerstag, 10.03.2022

96272 Hochstadt, Am Katzogel 6, Katzogelhalle, 17:00 bis 20:00 Uhr

Freitag, 18.03.2022

96250 Ebensfeld, Rinnigstraße 5, Pater-Lunkenbein-Schule, 16:00 bis 20:30 Uhr

Freitag, 25.03.2022

96231 Bad Staffelstein, St.-Veit-Str. 10, Realschule, 16:00 bis 20:30 Uhr