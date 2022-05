Lichtenfels: Media-Markt schließt Filiale nach zehn Jahren

"Trotz alle Bemühungen": Elektronik-Riese begründet Entschluss

Kundschaft soll künftig nach Coburg fahren

Schlussverkauf läuft bereits: Rabatt auf Ausstellungsstücke

Aushänge am Eingang der Media-Markt-Filiale in Lichtenfels, machen deutlich: Zum 31. Juli 2022 schließt der Markt endgültig. Eine Sprecherin des Unternehmens stellt auf Anfrage von inFranken.de am Donnerstag (5. Mai 2022) klar, dass die Wirtschaftlichkeit des Standorts in der Mainau 4 nicht "zufriedenstellend" sei.

Lichtenfels verliert seine Media-Markt-Filiale - "betriebswirtschaftlich leider alternativlos"

Zehn Jahre bestand die Media-Markt-Filiale in Lichtenfels. Das Jahr 2022 markiert nun das Ende. Die Sprecherin berichtet, "dass wir trotz aller Bemühungen von Geschäftsführung und Mitarbeitenden, keine wirtschaftlich zufriedenstellende Fortführungsperspektive für den Markt entwickeln konnten".

"Aus diesem Grunde ist die nun beschlossene Schließung des Marktes betriebswirtschaftlich leider alternativlos. Diesen Umstand bedauern wir sehr." Doch die nächste Filiale in Coburg sei nicht weit entfernt, tröstet das Unternehmen seine Kundschaft. Konkret handle es sich um 20 bis 25 Autominuten.

Hier könnten bestehende Reparatur-, beziehungsweise Garantieleistungen sowie mögliche Serviceaufträge ab sofort abgewickelt werden. Laut Aushang läuft im Lichtenfelser Media-Markt derzeit ein großer Ausverkauf. Bis zum 31. Juli 2022 gebe es 10 Prozent auf alle Aussteller.