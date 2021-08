Dreister Diebstahl in Lichtenfels: In Lichtenfels hat am Mittwoch (18.08.2021) ein Jugendlicher ein zehn Jahre altes Mädchen beraubt. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, war das Kind gegen 16.30 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Schwimmbad, als der Unbekannte sie im Eichenweg ansprach.

Der junge Mann fragte sie nach ihrem Namen und ihrem Alter - dann riss er der Zehnjährigen die Umhängetasche von der Schulter und rannte in Richtung Meranierbad davon. In der Tasche waren die Badesachen des Mädchens und ihr Geldbeutel. Der Beutel samt Inhalt wurde später am Meranierhallenbad wiedergefunden. Es fehlte ein einstelliger Geldbetrag.

Für einstelligen Geldbetrag: Jugendlicher klaut Zehnjähriger in Lichtenfels die Tasche

Die Kriminalpolizei Coburg sucht nun nach dem Täter. Das Mädchen beschrieb ihn wie folgt:

zirka 14 bis 16 Jahre alt

kräftige Statur

160 bis 165 Zentimeter groß

komplett schwarz gekleidet, trug weiße Schuhe, eine schwarze Mütze, schwarze Stoffhandschuhe, schwarze Maske und einen großen schwarzen Rucksack mit weißen Streifen und Schrift

Wer relevante Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Vorschaubild: © animaflora / Adobe Stock