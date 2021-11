Lichtenfels vor 25 Minuten

Hilfe für Bedürftige

BRK-Aktion: Letzte Kleiderausgabe für bedürftige Kinder und Erwachsene

Das Bayrische Rote Kreuz in Lichtenfels veranstaltet am Freitag, 26. November, seine letzte Kleiderausgabe für Bedürftige in diesem Jahr. Ausgabeort ist das ehemalige Schwesternwohnheim. Es gelten bestimmte Corona-Regeln.