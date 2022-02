Die Polizeiinspektion Lichtenfels übergab am 16.02.2022 bereits zum zweiten Mal eine größere Menge an Kleidungsstücken an Frau Meike Hartmann, eine Mitarbeiterin des Frauenhauses Coburg.

Das Frauenhaus Coburg ist als Teil des Vereins „Keine Gewalt gegen Frauen e.V.“ nicht nur für Stadt und Landkreis Coburg, sondern ebenso für die Landkreise Lichtenfels und Kronach zuständig. Die insgesamt sechs Kartons und 15 Taschen/Säcke, gefüllt mit Kleidung, Schuhen und Spielwaren, sammelte die Polizei Lichtenfels größtenteils in ihren eigenen Reihen.

Da die Opfer von häuslicher Gewalt oftmals „Hals über Kopf“ ihren Wohnort verlassen und nur wenige persönliche Sachen sowie Kleidung mitnehmen können, war und ist die Freude über die Aktion groß.

Netzwerkarbeit ist und bleibt ein wichtiger Teil des Opferschutzes und zeigt hier deutlich, dass jeder Beitrag, und sei er auch noch so klein, das Leben in der neuen Situation erleichtern kann.