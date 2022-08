"Karibisches Eck" in Lichtenfels brennt komplett nieder

in Lichtenfels brennt komplett nieder War es Brandstiftung ? Kripo ermittelt und hat neue Erkenntnisse

? Kripo ermittelt und hat neue Erkenntnisse Polizei sucht nach vier Jugendlichen: Wer sind die Einbrecher?

Großer Einsatz und Ausnahmezustand in Lichtenfels: Am Wochenende geriet der Imbiss "Karibisches Eck" am Oberwallenstadter Badesee in Brand und wurde dabei komplett zerstört. Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen bereits weitergekommen.

Update vom 08.08.2022: Nach schwerem Imbiss-Brand - Videomaterial liefert Hinweise

Nachdem am Sonntagmorgen (7. August) am Lichtenfelser Badesee im Stadtteil Oberwallenstadt ein Feuer im Imbiss "Karibisches Eck" ausgebrochen war, verdichten sich nun die Hinweise der Kriminalpolizei Coburg, dass eine Gruppe Jugendlicher für den Brand verantwortlich sein könnte. Die Kripo geht derzeit von Brandstiftung aus, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag in einer offiziellen Mitteilung schreibt.

Gegen 9 Uhr morgens konnte der Brand schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. "Die Einsatzkräfte standen nur noch vor den Überresten des einstigen Imbissstands am dortigen Badesee", beschreibt die Polizei die Lage vor Ort. Es habe zwar keine Verletzten gegeben, der entstandene Sachschaden sei aber groß und befinde sich ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich.

Bereits einen Tag nach dem verheerenden Brand veröffentlicht die Coburger Kripo erste Ermittlungsergebnisse: "Diese deuten darauf hin, dass das Verhalten von vier Jugendlichen Ursache des Feuers gewesen sein könnte", heißt es vonseiten der Polizei. Videomaterial sei gesichert worden, auf dem deutlich zu sehen sei, wie zwei weibliche und zwei männliche Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren nachts in den Imbiss einbrachen.

Videoaufnahmen zeigen Einbruch in Imbiss: Wer sind die Jugendlichen?

Die Aufnahmen zeigen weiterhin, wie sich die Jugendlichen in der Küche Essen zubereiteten. Anschließend kletterten sie in den frühen Morgenstunden wieder aus dem Fenster und flüchteten, als es draußen noch dunkel war. Kurze Zeit später stand das "Karibische Eck" in Flammen.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und des Einbruchdiebstahls. Die Beamten richten sich direkt an die vier Jugendlichen und wollen ihnen die Gelegenheit geben, "zu ihrem Fehlverhalten zu stehen und sich selbst zu stellen", schreibt das Präsidium weiter. "Sollten die Jugendlichen dieser Aufforderung nicht nachkommen, wird die Kripo Coburg weitere und tiefgreifende Ermittlungsschritte in Erwägung ziehen." Dazu zähle beispielsweise eine öffentliche Fahndung anhand des Videomaterials.

Zeugenhinweise können sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 melden, falls sie weitere Hinweise zum Brand haben.

Erstmeldung vom 07.08.2022: "Karibisches Eck" niedergebrannt - Kripo ermittelt

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagmorgen (7. August 2022) im "Karibischen Eck" am Badesee im Lichtenfelser Stadtteil Oberwallenstadt ein Feuer ausgebrochen. Der bekannte Imbiss konnte auch durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden. Er brannte völlig aus. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Coburg zur Brandursache, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet.

Gegen 8.30 Uhr bemerkten Zeugen den dichten, schwarzen Brandrauch, der sich bereits über dem Campinggelände des Badesees ausgebreitet hatte. Durch die schnellen Löschversuche konnte zwar verhindert werden, dass das Feuer weitreichend auf geparkte Autos oder aufgestellte Sonnenschirme übergriff, jedoch brannte der Imbiss selbst komplett aus.

Es entstand Sachschaden im geschätzt hohen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Um 9 Uhr war das Feuer gelöscht und die Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg konnten vor Ort beginnen.

Derzeit gilt die Brandursache als unklar. Die Kriminalbeamten bitten Zeugen, die im Bereich des "Karibischen Ecks" verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.