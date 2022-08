Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntagmorgen (07. August 2022) berichtet, läuft derzeit (Stand: 08.54 Uhr) ein Feuerwehreinsatz in Lichtenfels am "Karibischen Eck".

Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.