In Lichtenfels hat sich am Freitagnachmittag (15. Juli) ein Holzrücker buchstäblich wie "die Axt im Walde" benommen. Aus bislang noch ungeklärten Gründen hatte der Fahrer einer Holzrückemaschine wohl einige Aggressionen angestaut, sodass er zunächst einen gefällten Baum in Richtung eines anderen 63-jährigen Waldarbeiters warf.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, griff der Holzrücker kurz darauf mit seiner Maschine nach einem Baumstamm, welchen der 63-Jährige mit der Seilwinde hinter seinem Schlepper zog, und hob diesen so hoch, dass die Maschine seines Opfers nur noch mit den Vorderrädern den Boden berührte. Aus Angst sprang der bedrängte Mann aus dem Schlepper und verletzte sich hierbei.

Wütender Holzrücker hebt Maschine von anderem Waldarbeiter an

Schließlich jagte der Aggressor dem 63-jährigen Waldbauern noch mit dem Greifarm Angst ein, indem er diesen über dem Schlepperfahrer pendelte, so die Polizei weiter. Bevor die hinzugerufene Polizeistreife eintraf, ergriff der Aggressor mit seinem Pick-Up mit Tankfass die Flucht. Während des Wutausbruches soll der Mann auch noch Stämme und Reisig mit seiner Maschine in mehrere Jungbäume geschleudert haben. Die Staatsanwaltschaft wurde in die Ermittlungen eingebunden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Lichtenfels (Tel: 09571/9520-0) zu melden. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Holzrückemaschine machen und wer hat einen orange/rostfarbenen Pick-Up mit Tankfass vom Tatort wegfahren sehen.