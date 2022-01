Lichtenfels vor 1 Stunde

Abfallentsorgung

Grüne Tonnen werden in Lichtenfels nachgeleert

In Lichtenfels sind am 8. Januar 2022 nicht alle Bio-Tonnen in Theisau, Lopphof und Flurholz geleert worden. Aus diesem Grund wird am 14. Januar 2022 bei den betroffenen Haushalten die Grüne Tonne geleert.