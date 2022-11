Endlich, nach den coronabedingten Absagen in den vergangenen beiden Jahren, findet der Lichtenfelser Weihnachtsmarkt und Märchenwald wieder statt. Wie die Stadt Lichtenfels erklärt, dürfen sich Bürger und Besucher bis zum 23. Dezember 2022 auf ein abwechslungsreiches Vorweihnachts-Programm freuen.

Die Stadtwerke Lichtenfels haben für alle Besucher von Lichtenfels noch ein "besonderes Geschenk": Zwei Stunden gebührenfrei parken in den Lichtenfelser Parkhäusern. Um sich entspannt Zeit für den Weihnachtseinkauf und den Besuch des Marktes zu nehmen, können die Besucherinnen und Besucher der Korbstadt, vom 25. November 2022 bis 23. Dezember 2022 in den städtischen Parkhäusern zwei Stunden kostenfrei parken, denn im Parkhaus „Oberes Tor“ im Pabstenweg sowie im Parkhaus „Unteres Tor“ am Stadtgraben wird die gebührenfreie Parkzeit von bisher 30 Minuten auf zwei Stunden erhöht.

„Die Parkhäuser im Pabstenweg und am Stadtgraben liegen zum Einkaufen ideal zentral in der Innenstadt und eignen sich mit ihren kurzen Wegen zu den Geschäften perfekt zum Parken während des Weihnachtsshoppings“, so Werkleiter Dietmar Weiß.

Der Lichtenfelser Bürgermeister Andreas Hügerich zur Aktion: „Die Stadt Lichtenfels möchte in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Lichtenfels und dem Stadtmarketingverein Lichtenfels mit der Ermöglichung des zweistündigen gebührenfreien Parkens in der Vorweihnachtszeit auch ein Signal für den Einzelhandel in der Lichtenfelser Innenstadt setzen.“

„Der Lichtenfelser Fachhandel präsentiert sich mit hochwertigen Produkten, kompetenter und individueller Beratung sowie mit erstklassigen Service. Der Weihnachtsmarkt und Märchenwald mit der beliebten Kindereisenbahn sorgt für tolle Familienerlebnisse. Der Besuch unserer Innenstadt lohnt sich. Mit dem zweistündigen kostenfreien Parkangebot wird das Angebot nun noch abgerundet“, so Citymanager Steffen Hofmann.

Alle Infos zu den Tarifen der Parkhäuser in Lichtenfels gibt es online unter www.stadtwerke-lichtenfels.de/mobilitaet/parkhaeuser sowie bei den Stadtwerken Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9552-25.

Vorschaubild: © PublicDomainPictures / pixabay.com (Symbolbild)