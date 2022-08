Lichtenfels vor 1 Stunde

Diebstahl

T-Shirt und Schere entwendet: Polizei stellt Frau nach Diebstahl - zum wiederholten Male

In Lichtenfels kam es am Freitag zu einem Diebstahl in einem Kaufhaus: Eine Frau entwendete zwei Gegenstände. Wie sich herausstellte, war es nicht der erste Diebstahl der 27-Jährigen.