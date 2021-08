Der Buchsbaumzünsler frisst in vielen Gärten des Landkreises Lichtenfels die Buchs-Büsche kahl. Deswegen hat laut Kreisfachberater Michael Stromer die Firma Panzer am Wertstoffhof in Lichtenfels an der Krappenrother Straße einen Container aufgestellt, in dem befallenes Material abgegeben werden kann. Der Container ist abgedeckt und verhindert so die weitere Entwicklung der Raupen. Das teilt das Landratsamt Lichtenfels mit.

Kreisfachberater Michael Stromer weist darauf hin, dass dieser Container nur am Lichtenfelser Wertstoffhof zur Verfügung steht. Damit gebe es aber für die Landkreisbürgerinnen und -bürger eine unkomplizierte Entsorgungsmöglichkeit. Anliefernde werden gebeten, sich beim Wertstoffhof-Personal zu melden.