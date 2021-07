Badeverbot - erhöhtes Bakterienaufkommen im Wasser: Das Landratsamt Lichtenfels teilt am Mittwoch (14.07.2021) mit, dass in verschiedenen Gewässern im Kreis Lichtenfels der Grenzwert für Escherichia coli und Enterokokken überschritten worden ist.

Bei der durchgeführten routinemäßigen mikrobiologischen Probennahme des Flussbades in Lichtenfels, des Waldsees in Reundorf und des Naturbades in Ebensfeld am 12.07.2021 wurde der Grenzwert für Escherichia coli und Enterokokken überschritten.

Aufgrund der erhöhten mikrobiologischen Belastungen gilt ein vorübergehendes Badeverbot für alle genannten Badegewässer. Das Badeverbot gilt bis zum Vorliegen einwandfreier Untersuchungsergebnisse.

