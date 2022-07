Lichtenfels vor 1 Stunde

Fahndung

Aggressive Wildpinkler: Männer wollen Hausbewohner aus Fenster zerren

Ein skurriler Vorfall ereignete sich am Sonntagabend in Lichtenfels: Zwei unbekannte Männer pinkelte an die Wand eines Mehrfamilienhauses. Ein Bewohner sprach die beiden von seinem Fenster aus an, woraufhin die Lage eskaliert.