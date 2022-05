Zwei entbehrungsreiche Jahre liegen hinter uns, in denen kein Weinfest in der Korbstadt stattfinden konnte, schreibt die Stadt Lichtenfels. Umso durstiger ist Lichtenfels. Durstig nach Begegnung, durstig nach Live-Musik, durstig nach Beisammensein und natürlich durstig nach Frankenwein. Endlich ist es wieder so weit und die Stadt lädt zum Weinfest auf den historischen Marktplatz im Herzen der Stadt ein. Wie die Stadt Lichtenfels mitteilt, heißt es vom 15. bis 18. Juni 2022 auf dem 4. Lichtenfelser Weinfest wieder: Frankenweingenuss pur. Traditionell warten Frankenweine, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf die Gäste.

An den fünf Festtagen im Juni 2022 werden die drei fränkischen Weinbaubetriebe Keller (Ramsthal), Behringer (Abtswind), und Ebert (Kammerforst) rund 30 ausgewählte Weine aktueller Jahrgänge ausschenken. Auch für die Freunde kulinarischer Genüsse ist vor der Kulisse des Lichtenfelser Rathauses gesorgt: von Käsespezialitäten bis Flammkuchen werden zum Frankenwein passende Köstlichkeiten angeboten. Von der Weinfestbühne erklingen am Fronleichnam Wochenende wieder Klänge quer durch alle Genres, so die Stadt. Ein Highlight ist sicherlich der Auftritt der Wild Bobbin‘ Baboons am Freitag, 17. Juni um 18:30 Uhr. Die Rock 'n' Roll Formation aus Koblenz liefere 50’s Sound und eine atemberaubende Bühnenschau. Es darf getanzt werden.

Auch eine liebgewonnene Tradition lebt 2022 wieder auf. Am Weinfest-Samstag (18.06.2022) ist das Weinfest wieder Start und Zielpunkt des nunmehr 10. Flechtkulturlauf Obermain. Der Flechtkulturlauf ist ein echter Volkslauf, bei dem die Freude am Laufen im Vordergrund steht. Egal ob Einsteiger, Fortgeschrittener oder Profi, beim Flechtkulturlauf Obermain sind alle Läuferinnen und Läufer herzlich willkommen. Für den wohlverdienten Schoppen danach ist im Rahmen des Weinfestes gesorgt. Startschuss für alle Läufe ist um 16:30 Uhr, die Siegerehrung findet um 19:30 Uhr auf der Weinfestbühne statt.

Der fränkische Weinbauverband e. V., das Stadtmarketing Lichtenfels e. V. und der Veranstalter Zametzer und Krohn GbR laden alle Lichtenfelserinnen und Lichtenfelser sowie Weinfreunde von nah und fern ganz herzlich zum 4. Lichtenfelser Weinfest ein. Zur offiziellen Eröffnung am Mittwoch, 15.06.2022, um 18.30 Uhr mit dem Ersten Bürgermeister Andreas Hügerich hat sich auch die fränkische Weinkönigin und die Deutsche Korbstadtkönigin Alicia I. angekündigt.

Weitere Informationen: www.weinfest-lichtenfels.de

Programmüberblick

Mittwoch, 15. Juni 2022 von 16.00 bis 23.00 Uhr

ab 18.00 Uhr: Die Rossinis - Romantisch, fetzig, hautnah - Die Rossinis bieten eine Mischung aus italiano, latino, Rock'n’Roll und 50er Jahre Musik.

18.30 Uhr: Eröffnung mit dem Lichtenfelser Bürgermeister Andreas Hügerich, der Korbstadtkönigin Alicia I. und der fränkischen Weinkönigin.

Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam) 2022 von 11.00 bis 23.00 Uhr

ab 13.30 Uhr: Dörty & Härry - Das sind George und Harry, zwei Akustikgitarren, zwei authentische und fesselnde Stimmen, eine witzige Präsentation und starke Songauswahl. Geboten werden Pop-, Soul- und Rock-Klassiker, darunter Bruce Springsteen, Bryan Adams, Thin Lizzy, Cat Stevens, Elvis Presley, Peter Maffay u.v.m.

ab 18.00 Uhr: The Jets - Sologesang, mehrstimmiger Chorgesang, zusammen mit einem abwechslungsreichen Oldies-Programm – so fing es vor über 50 Jahren an und so geht es auch in aktueller Besetzung weiter.

Freitag, 17. Juni 2022 von 14.00 bis 23.00 Uhr

ab 14.00 Uhr: Hollywood Duo – Harry & Matze, im Grunde so etwas wie das Schweizer Taschenmesser unter den Zwei-Mann-Kapellen: Ein Duo, mit dem (fast) alles machbar ist.

ab 18.30 Uhr: The wild Bobbin' Baboons - 50's Rock and Roll is back in style. Die Jungs mit den flotten Tollen sorgen mit Witz, Charme, halsbrecherischer Akrobatik und gewagten Interpretationen für ein Musikerlebnis im Fifties-Sound.

Samstag, 18. Juni 2022 (Flechtkulturlauf Obermain) von 11.00 bis 23.00 Uhr

ab 12.30 Uhr: Play again sam light - Zwei Gitarren, zwei Stimmen – von Bob Marley bis zu den Black Eyed Peas von U2 bis Taio Cruz. Mit ihren Arrangements geben sie den Songs ein neues „Outfit“, ohne sie zu entstellen oder den Wiedererkennungswert zu schmälern.

16:30 Uhr: Startschuss zum Flechtkulturlauf – Weitere Infos unter www.flechtkulturlauf.de

ab 18.30 Uhr Heaven - Pop- und Rockmusik der 80er Jahre und das Beste von heute.

19:30 Uhr: Siegerehrung Flechtkulturlauf auf der Weinfestbühne