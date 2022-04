Am Sonntagnachmittag (3. April 2022) ist es laut Polizei zu einer heftigen Streitigkeit in der Krappenrother Straße in Lichtenfels gekommen. Im Zuge der Auseinandersetzung soll ein 25-Jähriger einem 45-Jährigen mit einem Baseballschläger gegen den Arm geschlagen haben und anschließend geflüchtet sein.

Der mutmaßliche Täter konnte in der näheren Umgebung von den Polizistinnen und Polizisten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 45-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Lichtenfels gebracht.

Der 25-Jährige muss mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.