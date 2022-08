Lichtenfels vor 1 Stunde

Polizei

25-Jährige erlebt böse Überraschung nach Kinobesuch in Lichtenfels

Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto ist es am Donnerstag in Lichtenfels gekommen. Eine 25-Jährige hat nach ihrem Kinobesuch Lackspuren an ihrem Fahrzeug entdeckt. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.