Eine 22-Jährige kam am Montagabend (31.05.2021) zur Polizeiinspektion Lichtenfels, um exhibitionistische Handlungen eines Unbekannten anzuzeigen.

Die junge Frau befand sich zuvor gegen 17:30 Uhr, auf dem Grundstück ihrer Eltern am Reundorfer Baggersee, als sie bemerkte, dass sie vom Nachbargrundstück aus beobachtet wurde. Dies teilt die Polizei Lichtenfels in einer Pressemitteilung am Dienstag (01.06.2021) mit.

Lichtenfels: Unbekannter beobachtet Frau im See und stimuliert Glied

Als die Frau anschließend ins Wasser ging, fing der Unbekannte an, sich an seinem Glied zu stimulieren. Nachdem die Frau ihn ansprach, verschwand der Mann. Der unbekannte Täter ist circa 25-30 Jahre alt, etwas korpulenter, Glatze, hat eine hohe Stimme und fährt ein rotes Fahrrad.

Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat beziehungsweise zu dem Täter, der sich wohl öfters am Baggersee aufhalten soll, erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571-9520-0.