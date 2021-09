Am Freitagnachmittag (10. September 2021) wurden ein 18-Jähriger und dessen Begleiter in der Bamberger Straße in Lichtenfels von mehreren Personen verfolgt.

Als der 18-Jährige und sein Begleiter in ein Fahrzeug gestiegen waren, öffnete ein 23-Jähriger die Beifahrertür des Fahrzeugs und schlug mehrfach auf den 18-Jährigen ein, wie die Polizei Lichtenfels mitteilt.

Schlägerei in Lichtenfels

Erst als mehrere Frauen den Schläger ansprachen, ließ dieser von seinem Opfer ab und flüchtete. Durch den Angriff wurde der 18-Jährige leicht verletzt.

Der 23-Jährige darf sich nun wegen diverser Straftaten verantworten. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 zu melden.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz