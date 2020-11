Das Jahr 2020 stand und steht auch sportlich unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Doch Trübsalblasen macht es nicht besser. Rund ein halbes Jahr nach dem ersten "Lauf für deinen Verein" lädt der TSV 1860 Staffelstein nun wieder zu einem Lauf mit Start ab der eigenen Haustüre und zwar am 6. Dezember ein.

Auch Silvesterlauf ist gecancelt

Der Hintergrund der neuerlichen Aktion mit den Initiatoren Kurt Herbicht, Sandra Nossek und Marion Fischer ist derselbe wie seinerzeit Anfang Juni, als stolze 200 Teilnehmer zu verzeichnen waren. "Wir befinden uns wieder in einer Situation, in der die Covid-19-Infektionszahlen Sportveranstaltungen in gewohnter Art und Weise nicht erlauben", sagt Karl-Heinz Drossel. Schweren Herzens musste er bereits den Staffelberglauf und den Silvesterlauf absagen. Um zumindest gefühlt ein wenig "Gemeinschaftscharakter" entstehen zu lassen, entschieden die Initiatoren nun, die Idee eines Laufes ab der eigenen Haustüre erneut umzusetzen. Man entschied sich für Sonntag, 6. Dezember, den "Nikolaustag".

Startnummern kosten fünf Euro

Der Ablauf ist im Grunde genauso wie bei der Premiere im Juni.

Gestartet wird an der eigenen Haustüre, Länge und Verlauf der Strecke kann jeder Teilnehmer je nach Fitnesszustand selbst wählen. Die Startnummern können ab sofort bis Samstag, 5. Dezember, für fünf Euro (Kinder drei Euro) bei der Bäckerei Mayr in Bad Staffelstein erworben werden. "Natürlich unterstützen wir die Aktion gerne wieder", betont Susanne Mayr. Auch diesmal dürfen Preise nicht fehlen, es gibt sie erneut in den Kategorien jüngste Teilnehmer, ältester Teilnehmer sowie für die teilnehmerstärkste Familie, wobei hier bei Gleichheit das Los entscheidet.

Gutscheine der Gastronomie

Im Übrigen kann jeder Teilnehmer gewinnen, da im Zuge einer Verlosung zusätzlich drei Startnummern gezogen werden."Bei den Preisen haben wir uns wieder für Gutscheine von Gastronomiebetrieben aus Bad Staffelstein und Umgebung entschieden, denn sie müssen auch im derzeitigen Lockdown wieder ihre Türen schließen." Das übrige Startgeld kommt dem TSV 1860 zugute, der durch den Ausfall vieler sportlicher Veranstaltungen in diesem Jahr ebenfalls deutlich weniger Einnahmen verbuchen konnte. Um bei den Gewinnern dabei sein zu können, ist es notwendig, ein Bild mit erkennbarer Startnummer zusammen mit Nennung von Name, Geburtsdatum, Adresse und den gelaufenen Kilometern am 6. Dezember bis 18 Uhr an die Mailadresse sandranossek@web.de zu schicken. Die Gewinner werden dann ab 20 Uhr auf der Homepage www.tsv1860staffelstein-leichtathletik.de veröffentlicht.

Eine kleine Neuerung wird es aber geben: Alle Teilnehmer können sich - sozusagen im Vorbeilaufen, von einem längeren Aufenthalt mit anderen zufällig vorbeikommenden Teilnehmern ist aufgrund der Corona-Einschränkungen freilich abzusehen - am Sportplatz Oberau zwischen 10 und 12 Uhr des Veranstaltungstages eine kleine Überraschung abholen und warmen Tee trinken. Hierzu wird gebeten, dass jeder Teilnehmer einen eigenen Becher mitbringt, so wird Müll vermieden, aber auch den notwendigen Hygienebedingungen Rechnung getragen.

"Lauf für deinen Verein"

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung - also rein in die Laufklamotten, Schuhe an und los geht's am 6. Dezember beim zweiten "Lauf für deinen Verein".