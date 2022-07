Wie bereits in den Vorjahren leide Oberfranken unter einer außergewöhnlichen Trockenheit. Wie das Landratsamt Lichtenfels erklärt, führe das Niederschlagsdefizit zu sinkenden Grundwasserständen. Größere Fließgewässer weisen sehr niedrige Abflüsse auf, und kleinere Bäche beginnen bereits auszutrocknen. Aufgrund der aktuellen Wetterprognose müsse mit einer weiteren Verschärfung der Situation gerechnet werden.

Das Landratsamt Lichtenfels weist darauf hin, dass in der aktuellen Situation bereits geringfügige Wasserentnahmen aus den Gewässern der Gewässerökologie schaden könnten. Vor allem in kleinen Gewässern sei schnell die Grenze überschritten, bei der den Lebewesen im und am Gewässer kein oder zu wenig Wasser zum Überleben bleibe und so große Schäden entstünden. Fischsterben oder ein ausgetrocknetes Bachbett könnten die Folge sein.

Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern im Rahmen des Gemeingebrauchs, beziehungsweise des Eigentümer- und Anliegergebrauchs, sei nur innerhalb enger Grenzen möglich. Das bedeute, dass nur noch bei größeren Fließgewässern mit ausreichender Wasserführung eine Wasserentnahme möglich ist und auch nur mittels Handschöpfgeräten. Dabei ist zu beachten, dass jegliche ungenehmigten Einbauten zum Aufstauen des abfließenden Wassers widerrechtlich sind, heißt es.

Dies gelte auch für Quellen, die Bäche bzw. Flüsse speisen. Detaillierte Informationen zu der Niedrigwassersituation findet ihr unter www.nid.bayern.de. Hier sind aktuelle Messwerte einzusehen und ebenso wann die Pegelstände wieder steigen. Im Landkreis Lichtenfels gibt es dabei eine Messstation für den Main: in Schwürbitz. Dort weise der Pegel derzeit einen sehr niedrigen Wasserstand auf, ebenso wie an der Messstelle in Kemmern.