Die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße LIF 4 zwischen Roth und Thelitz können wie geplant am Freitag, 3. Juni 2022, abgeschlossen werden. Damit wird die Straße ab Samstag, 4. Juni 2022, wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt der Leiter des Kreisbauhofs des Landkreises Lichtenfels, Heiko Tremel, mit.

Wie das Landratsamt Lichtenfels berichtet, wurde die Kreisstraße LIF 4 zwischen Roth und Thelitz auf einer Länge von rund 3000 Metern saniert. Die Bankette seien im Rahmen dessen erneuert worden. Große Bereiche der Fahrbahn der Kreisstraße LIF 4 hatten eine Schädigung in Form von Netzrissen, Fahrbahnunebenheiten und Flickstellen aufgewiesen, informiert Heiko Tremel. Des Weiteren wurde die vorhandene Entwässerung "punktuell verkehrssicherer" gestaltet.

Aktuell fehle noch die Randmarkierung (Farbmarkierung), die aus technischen Gründen erst in drei bis vier Wochen unter Verkehr aufgebracht wird, erläutert Heiko Tremel. In dieser Zeit werde der Streckenabschnitt noch auf 70 km/h begrenzt. "Die Mittelmarkierung konnte bereits aufgebracht werden, da es sich um einen anderen Markierungstyp handelt", so der Leiter des Kreisbauhofs.

Vorschaubild: © Landratsamt Lichtenfels/Heidi Bauer