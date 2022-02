Wie das Landratsamt Lichtenfels mitteilt, bietet der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege unter der Leitung von Kreisfachberater Michael Stromer folgende Obstbaum-Schnittkurse an:

- am Freitag, 18. Februar 2022, um 15 Uhr in Altenbanz, Treffpunkt Pfarrgarten;

- am Samstag, 19. Februar 2022, um 9 Uhr auf der Obstwiese hinter der Trockenmühle in Kleukheim (von Ebensfeld kommend vor Kleukheim rechts den Flurweg hoch);

- am Freitag, 11. März 2022, um 15 Uhr in Mainroth, Treffpunkt ist beim Bahnübergang am Ortseingang Richtung Burgkunstadt;

- Am Samstag, 12. März 2022, um 9 Uhr auf der Streuobstwiese unterhalb von Kloster Banz.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 09575/921455 oder per mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Kurse finden unter Einhaltung der zu dem jeweiligen Zeitpunkt geltenden Corona-Regelungen statt.