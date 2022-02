Wie das Landratsamt Lichtenfels mitteilt, hat die Umweltstation des Landkreises Lichtenfels in Weismain am 2. März 2022 zwei Kurse für Kinder im Programm:

- Kleine Entdecker könnten von 9 bis 12 Uhr mit Jennifer Thiem und Gebietsbetreuerin Miriam Wiblishauser auf "Spurensuche im Wald" gehen. Am Wanderparkplatz "Veitsberg" bei Dittersbrunn starte eine Reise über Flur und durch Wald auf der Suche nach Tierspuren. Die Teilnehmer/innen werden gebeten, wetterfeste Kleidung, gute Schuhe und kleine Brotzeit mitzubringen. Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro.

- Kreative Künstlerinnen lernten am Nachmittag ab 15.30 Uhr mit Elfriede Dauer "Malen mit Aquarellstiften" in der Umweltstation in Weismain. Das Leberblümchen dient dabei als Vorlage. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro plus fünf Euro Material.

Die Teilnahme sei nur nach Anmeldung per Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de oder unter der Telefonnummer 09575/921455 möglich.

Das aktuelle Programm der Umweltstation Weismain sei bereits zum Download unter www.umweltstation-weismain.de verfügbar. Alle Kurse seien zudem im Veranstaltungskalender https://veranstaltungskalender.obermain-jura.de/ zu finden.