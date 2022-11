Das Bayerische Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels bietet in dieser Woche wieder Freie Impfstunden im Impfzentrum in Lichtenfels, Gabelsbergerstraße 22, an. Wie das Landratsamt Lichtenfels berichtet, werden in dieser Woche zusätzlich von Dienstag bis Samstag (22. bis 26. November) im Pfarrsaal der Kath. Pfarrei in Burgkunstadt in der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr Impfungen angeboten.

Am Samstag, 26. November 2022 wird auch das mobile Impfteam am Adventsmarkt in Bad Staffelstein (ehem. Hypo-Bank am Marktplatz) in der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr Impfungen anbieten.

Im Rahmen der Freien Impfstunden im Impfzentrum sind – ohne Terminvereinbarung - alle Impfungen gegen Covid 19 möglich, auch Auffrischungsimpfungen mit dem neuen Impfstoff gegen die Omikron Sublinien „BA.4/5“. Auch bei den mobilen Impfungen werden Impfungen gegen die Sublinien „BA.4/5“ angeboten.

Das Impfzentrum in der Gabelsbergerstraße 22 in Lichtenfels hat von Dienstag bis Samstag, 22. bis 26. November 2022, jeweils in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Die Bayerischen Impfzentren, so auch das Lichtenfelser Impfzentrum, wird zum 31.12.2022 geschlossen. In den nächsten Wochen bis 30.12.2022 werden noch zusätzlich im gesamten Landkreis Lichtenfels mobile Impfaktionen angeboten: u.a. in Burgkunstadt, in Bad Staffelstein, in Altenkunstadt, im Mehrgenerationenhaus in Michelau und auch wieder in der Brauereimanufaktur Lippert. Die jeweiligen Termine findet ihr auch unter https://www.lkr-lif.de/impfzentrum.

