Freude und Lebensqualität verschenken und dabei Zuwendung zurück bekommen - freiwilliges Engagement bei den "Aktiven Bürgern" ist unbezahlt, aber auch unbezahlbar, wie die "Aktiven Bürger Lichtenfels" erklären. 400 Ehrenamtliche im Landkreis bringen auf diese Weise bereits einen Teil ihrer Freizeit für Mitmenschen ein. Sie leisten Gutes und Wertvolles in Seniorenheimen, Kindergärten, Schulen, Behinderteneinrichtungen, in der Betreuung von Flüchtlingen, bei der Tafel usw.

Was man tun möchte, an welchem Ort und mit wie viel Zeitaufwand, kann man sich aussuchen - und seinen freiwilligen Einsatz auch ohne Probleme wieder beenden. Wie wichtig soziale Kontakte sind und wieviel Lebensfreude durch deren Entzug verloren geht, haben wir in den letzten Monaten alle gespürt. Die Aktiven Bürger freuen sich, dass es nun auch in einigen Institutionen wieder losgehen darf. Wenn Sie helfen und unterstützen möchten, dann sind Sie bei den "Aktiven Bürgern Lichtenfels" herzlich willkommen mitzumachen:

Die Aktiven Bürger suchen:

Einkaufshelfer für Senioren:

Sie suchen für das Seniorenheim im Bad Staffelstein ein bis zwei Ehrenamtliche, die sich bereit erklären für die Senioren einzukaufen oder bei Bedarf zusammen mit ihnen einkaufen gehen. Hier sollte es nicht um Großeinkäufe gehen, da Pflegemittel vom Haus gekauft werden, sondern um Sonderwünsche wie Süßigkeiten, besonderes Obst oder ähnliches. Normalerweise machen dies Angehörige oder deren Betreuer. Allerdings gibt es immer wieder Senioren, die keine Angehörigen haben oder diese sehr weit weg wohnen. Termine nach Absprache und Bedarf der Bewohner.

Rikscha-Fahrer für Senioren:

Zudem suchen sie Ehrenamtliche, die im Bereich Altenkunstadt und Burgkunstadt mit der Fahrrad-Rikscha kleine Ausflüge mit Senioren unternehmen. Zeiteinsatz nach pers. Ermessen

Zusätzliche Informationen und weitere Angebote unter www.aktive-buerger-lichtenfels.de .

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Aktive-Bürger-Büro in Lichtenfels, Judengasse 14 (neben der ehemaligen Synagoge), geöffnet Mittwoch 10 - 13 Uhr und nach Vereinbarung: 09571 1699 330, E-Mail: info@aktive-buerger-lichtenfels.de .

Sie finden die Aktiven Bürger auch auf Facebook: Aktive Bürger Lichtenfels

Vorschaubild: © klimkin / pixabay.com (Symbolbild)