Seit dem 31. März 2021 verhelfe der Landkreis Lichtenfels seinen regionalen Unternehmen mit einer digitalen Firmensuchplattform namens "B2B-Atlas Obermain" zu "besserer Vernetzung und mehr digitaler Sichtbarkeit". Wie das Landratsamt Lichtenfels mitteilt, habe sich das Pilotprojekt bewährt und werde nun ausgeweitet: Ab dem 4. April gibt es den Obermain-RegioWeiser (https://obermain.regioweiser.de) mit erweiterten Funktionen.

"Die Motivation, den B2B-Atlas Obermain zu schaffen, lag darin, dass es bei der Recherche nach Lieferanten, Kunden und Geschäftspartnern im Internet insgesamt an Unabhängigkeit, Transparenz, Integrität und Regionalität fehlt. Mit dem B2B-Atlas Obermain sollte den regionalen Unternehmen erstmals eine neutrale Plattform geboten werden, mit der sie unabhängig und transparent nach neuen Geschäftspartnern kostenlos online recherchieren können", heißt es.

Von den rund 300 Unternehmen, die im B2B-Atlas Obermain zu finden sind, hätten sich 194 registriert, um aktiv an der Plattform kostenfrei teilzunehmen. Regelmäßig werde die Plattform rund 189 Mal pro Monat für die Suche nach neuen Zulieferern, Geschäftskunden oder Kooperationspartnern im Landkreis Lichtenfels genutzt. "In einer Umfrage gaben 25 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer an, bereits mindestens einen neuen Geschäftskontakt über die Firmensuchplattform gefunden zu haben. All diese Fakten belegen Relevanz und Nutzen der Plattform für die Unternehmen in der Region", so die Behörde.

Mit dem 4. April gehedie Plattform aus der Pilotphase in die nächste Projektphase über. Diese bringe einige Weiterentwicklungen mit sich:

1. Es erfolgt eine Namens-Änderung. Der B2B-Atlas Obermain wird zum „Obermain-RegioWeiser“ (https://obermain.regioweiser.de).

2. Im Obermain-RegioWeiser würden nicht nur reine B2B-Unternehmen, sondern sämtliche regionale Unternehmen mit zwischengeschäftlicher Relevanz digital auffindbar sein. Dadurch wachse die Plattform um 180 auf 480 Unternehmen an. Auch diese hätten die Möglichkeit, kostenfrei die Patenschaft über ihren Firmeneintrag zu übernehmen und ihn selbst mit zusätzlichen Informationen und Bildern zu ergänzen. Unternehmen, die noch fehlen, könnten Ihre Aufnahme direkt auf der Plattform beantragen.

3. Die Firmen-Suche starte immer mit dem Fokus auf den Landkreis. Im zweiten Schritt könne die Suche per Umkreis bis auf ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgeweitet werden.

4. Der Obermain-RegioWeiser werde Teil des RegioWeiser-Netzwerks. Dieses bestehe aus RegioWeisern in nahezu allen deutschen Landkreisen und werde im Zuge der Digital-Initiative RegioWeiser in den kommenden Jahren schrittweise vom Plattformbetreiber Sherlock Who aufgebaut (https://www.regioweiser.de). Somit seien die Unternehmen aus dem Landkreis Lichtenfels zukünftig für Interessenten in ganz Deutschland besser digital auffindbar.

5. Neu sei zudem ein besonderer Info-Bereich auf der Startseite, den Unternehmen als Förderer kostenpflichtig buchen können. Auf dieser digitalen Bühne könnten sie den regionalen Plattform-Nutzern aktuelle Neuigkeiten und relevante Informationen präsentieren. Das könnten Produktneuheiten, Angebote, Geschäfts-Chancen, Stellenanzeigen, Dienstleistungen, neue Gewerbe-Immobilien, Förderprogramme, Businessmessen und vieles mehr sein. Die Neutralität der Suchergebnisse bleibe davon "weiterhin stets unbeeinflusst".