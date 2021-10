Da die Obstmärkte coronabedingt schon vor längerer Zeit abgesagt wurden, bieten verschiedene Selbstvermarkter im Landkreis derzeit einen Ab-Hof-Verkauf von Obst und weiteren Produkten aus Garten und Flur an. Das teilt der Landkreis Lichtenfels mit.

In Kümmel, Markt Ebensfeld, laden die Obstbauern an den kommenden 3 Wochenenden (9./10., 16./17., 23./24. Oktober) zum Besuch ein, in Stublang, Stadt Bad Staffelstein, am Sonntag, 17.Oktober.

Auch in Grundfeld, Stadt Bad Staffelstein, bietet Anita Ostler in der Schönthalstraße 20 an den Samstagen 16.10. und 23.10. einen Ab-Hof-Verkauf.

Die Ab-Hof-Verkäufe sind jeweils nachmittags geöffnet. Ein Besuch ist dann ohne Voranmeldung möglich. Außerhalb dieser Zeiten bitten die Anbieter um telefonische Vereinbarung. Eine Liste der Kontaktdaten ist im Internet auf den Seiten der Umweltstation Weismain und des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Lichtenfels zu finden.