Vom 10. bis 27. Januar 2022 sind die rund 48.000 Mitgliedsunternehmen der IHK für Oberfranken Bayreuth aufgerufen, ihre Vertreterinnen und Vertreter in die regionalen IHK-Gremien neu zu wählen.

Die rund 3.400 wahlberechtigten IHK-Mitgliedsunternehmen im Landkreis Lichtenfels (Stichtag 20.09.2021) wählen dabei ihre 30 Vertreterinnen und Vertreter vor Ort, wie die IHK für Oberfranken Bayreuth erklärt. Dabei entfallen zehn Sitze auf die Wahlgruppe Industrie, zwölf auf Dienstleistungen und acht auf Handel und Tourismus. Insgesamt 42 Personen kandidieren für das IHK-Gremium Lichtenfels.

Ab 10. Januar 2022 erhalten die wahlberechtigten IHK-Mitgliedsunternehmen ihre Wahlunterlagen. Bis zum 27. Januar 2022 haben sie Zeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Spätestens am 27. Januar müssen die Wahlunterlagen bei der IHK eingegangen sein. In die acht regionalen Gremien im Bezirk der IHK für Oberfranken Bayreuth (Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Marktredwitz/Selb) werden insgesamt 270 Mitglieder direkt gewählt.

"Sie werden in den kommenden fünf Jahren ihre unternehmerische Kompetenz in die Arbeit der IHK einfließen lassen und so den Kurs der IHK mitbestimmen. Die neu gewählten Mitglieder der IHK-Gremien werden die 85 Mitglieder der IHK-Vollversammlung bestimmen, die wiederum im April ein neues Präsidium wählt", heißt es.

Die Kandidierenden für das IHK-Gremium Lichtenfels im Überblick:

Wahlgruppe Industrie

Herr Drechsel Herbert

Johnson Matthey Catalysts (Germany) GmbH

Redwitz

Herr Dr. Fabian Martin

LIFOCOLOR FARBEN GmbH & Co. KG

Lichtenfels

Herr Leicht Sebastian

easy2cool GmbH

Lichtenfels

Herr Lemmink Bernhard

Lewell Kartonagen GmbH

Lichtenfels

Herr Machalke Thomas

TM Collections GmbH & Co. KG

Lichtenfels

Herr Püls Hans-Josef

Püls-Bräu KG

Weismain

Frau Rank Kerstin

B2L GmbH & Co. KG

Lichtenfels

Herr Reinhardt Dietmar

Debus Naturstein GmbH & Co. KG

Lichtenfels

Herr Dr. Rießner Thilo

Rießner-Gase GmbH

Lichtenfels

Herr Schubert-Raab Wolfgang

RAAB Verwaltungs-GmbH

Ebensfeld

Herr Schütz Sebastian

MaWiSCHÜTZ GmbH

Lichtenfels

Herr Stumpf Christian

Scerox erodiertechnik GmbH

Redwitz

Herr Dr. Wampers Holger

Alumina Systems GmbH

Redwitz

Herr Wasikowski Wilhelm

Johannes Sebastian Wasikowski GmbH & Co. KG

Lichtenfels

Wahlgruppe Handel/Tourismus

Herr Dr. Auernhammer Jürgen

VITALE APOTHEKE e.K. LIFE

Lichtenfels

Herr Brandmeier Dieter

Georg Fritzmann & Söhne GmbH

Lichtenfels

Herr Bulirsch Thomas

aviationscouts GmbH

Lichtenfels

Herr Fuhrmann Falko

FUHRMANN GmbH Technischer Baubedarf

Lichtenfels

Herr Geis Guido

Bianca Geis

Bad Staffelstein

Herr Glatzer Hartmut

Chic 4 Baby GmbH

Michelau

Herr Kreier Maximilian

Kreier Gastro-Collection GmbH & Co. KG

Lichtenfels

Herr Mirsberger Frank

Jäger und Mirsberger GbR "Felicissimo Mode"

Bad Staffelstein

Herr Mitlacher Volker

SYSTEAM Gesellschaft für Computersysteme mbH

Ebensfeld

Herr Poth Andreas

Kurhotel an der Obermaintherme GmbH & Co KG

Bad Staffelstein

Herr Uschold Dieter

Baur Versand (GmbH & Co KG)

Burgkunstadt

Herr Werner Christian

Lebensmittelmärkte Werner Verwaltungs-GmbH

Lichtenfels

Herr Wohlmuth Christopher

Christopher Wohlmuth e.K.

Lichtenfels

Wahlgruppe Dienstleistungen

Herr Bittermann Heinz

Heinz Bittermann - Maklerbüro -

Lichtenfels

Herr Essmeyer Claus Essmeyer

Baulogistik GmbH

Bad Staffelstein

Herr Franke Fabian

Cura Ambulante Pflege Lichtenfels GmbH

Lichtenfels

Herr Herr Philip

Philip Herr "Agentur creativmarketing"

Lichtenfels

Herr Laatz Gerd

Z. I. E. L. GmbH

Lichtenfels

Herr Lieb Christian

acomm gmbh

Bad Staffelstein

Herr Meyer Thomas

Thomas Meyer "Studio TM - classicconcept"

Lichtenfels

Herr Möhrstedt Julius

Sun Value GmbH

Bad Staffelstein

Herr Möslein Michael

Hanns-Seidel-Stiftung e. V. Bildungszentrum Kloster Banz

Bad Staffelstein

Herr Panzer Rudolf

R. Panzer GmbH & Co. KG

Lichtenfels

Herr Schad Christian

CS TRANS GmbH

Bad Staffelstein

Herr Stangl Gerald

Gerald Stangl EDV-Service Stangl

Lichtenfels

Herr Stark Raimund

Stark Objekt GmbH

Lichtenfels

Herr Vogel Roland

Sparkasse Coburg - Lichtenfels

Lichtenfels

Herr Zahner Markus

Zahner Bäumel Communication Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Bad Staffelstein