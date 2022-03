Am Nachmittag des 18.03.22, wurden von einem Zeugen mehrere Jugendliche am „kleinen“ Fußballplatz in Marktzeuln mitgeteilt. Diese schürten an der dortigen Örtlichkeit ein Feuer und warfen eine Spraydose in die Flammen, welche mit einem Knall „explodierte“.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten insgesamt sechs Kinder und Jugendlich im Alter zwischen 12 und 16 Jahren angetroffen werden. Die Gruppe wurde belehrt und zeigte sich einsichtig. Anschließend wurde im Beisein der Polizei das Feuer gelöscht und sämtlicher Unrat durch die Personen aufgesammelt und entsorgt. Zu strafbaren Handlungen kam es nicht. Da es in der Vergangenheit bereits zu mehreren Sachbeschädigungen am Fußballplatz gekommen war, wurden die Personalien aller Anwesenden erhoben.

