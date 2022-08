In der Nacht von Sonntag (28. August 2022) auf Montag (29. August 2022) ist es im Kreis Lichtenfels zu gleich vier Einbrüchen gekommen. Wie die Polizeiinspektion Lichtenfels am Dienstag (30. August 2022) berichtet, ging gegen 03.45 Uhr der Einbruchalarm der JYSK-Filiale in Burgkunstadt im Gewerbegebiet "In der Au" bei der Einsatzzentrale Oberfranken ein.

Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung konnte dort eine offenstehende Eingangstüre festgestellt werden. Sämtliche Schränke und Schubladen waren durchwühlt, doch im Gebäude war niemand mehr. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, allerdings entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Unbekannte Täter auf Beutezug im Kreis Lichtenfels: Rund 17.000 Euro Schaden

In der Zeit von 19.00 Uhr bis 07.00 Uhr drangen überdies ein oder mehrere unbekannte Täter in die Firmengebäude der Günther-Bräu ein. Es wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der angerichtete Sachschaden liegt jedoch bei etwa 5.000 Euro.

Zwischen 22.00 Uhr und 07.30 Uhr hatten es der oder die Täter auf die Räumlichkeiten des Minigolf-Centers abgesehen. Hier konnten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeuten. Außerdem brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld sowie Zigarettenschachteln. Der hier angerichtete Sachschaden wird mit fast 11.000 Euro beziffert.

Weiterhin wurde das Sportheim des 1. FC Burgkunstadt, im Alten Postweg, Ziel der Täter. Dort haben der oder die Täter zwei Lautsprecher im Wert von rund 250 Euro gestohlen. Der Sachschaden kann noch nicht eingeschätzt werden. Sachdienliche Hinweise zu den Taten, Tätern, der Beute und möglichen benutzten Fahrzeugen erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.