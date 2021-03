Oberlangheim vor 12 Stunden

Unfall

Kreis Lichtenfels: Betrunkener Autofahrer (22) landet mit fast zwei Promille in Graben

Im Kreis Lichtenfels kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Unfall, bei dem ein Auto in einem Graben landete. Verantwortlich dafür war der alkoholisierte Mann am Steuer.