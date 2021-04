Am Freitag, zwischen 21 Uhr und 21.20 Uhr wurden mehrere Fahrzeuge in der Untersiemauer Straße in Buch am Forst mit Eiern beworfen. Das berichtet die Polizeiinspektion Lichtenfels.

Die Eier wurden vermutlich aus einem vorbeifahrenden Kraftfahrzeug heraus geworfen. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Ermittlungen kein Schaden.

Die betroffenen Fahrzeugbesitzer fanden dies allerdings alles andere als witzig. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Eierwerfern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lichtenfels zu melden.

Sie erreichen Die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09571/9520-0.