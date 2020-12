Durch den Verzicht auf zusätzliche Schließtage sollen Eltern entlastet werden."Wir haben unseren letzten Kindergartentag am 23. Dezember. An dem Tag schließen wir um 12.30 Uhr", antwortet Erzieherin Monique Gernert auf die Frage, ob in der kath. Kindertagesstätte St. Anna in Bad Staffelstein in diesem Jahr die Weihnachtsferien früher beginnen. "Wir hatten das sowieso so geplant und so gab es gar keine große Diskussion, sondern das war für uns einfach eine Selbstverständlichkeit", ergänzt sie.

Während bayernweit gut 1,6 Millionen Schüler bereits am Freitag, 18. Dezember, ihren letzten Schultag haben, sind Kindertagesbetreuungen von dieser Regel ausgenommen. Zwar empfiehlt das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales eine vorzeitige Schließung der Einrichtungen, doch die Entscheidung liegt bei den Trägern von Kindertageseinrichtungen. Eine Notfallbetreuung müsse allerdings in jedem Fall aufrechterhalten werden, so wollen es die Vorgaben des bayerischen Ministeriums. Welche Eltern darauf ein Recht haben und wie eine solche Notfallbetreuung gestaltet werden soll, darauf gibt es keine Antworten, sondern bleibt jeder Kindertagesstätte selbst überlassen.

Ebenso wie die kath. Kindertagesstätte St. Anna haben sich daher auch die kath. Kindertagesstätte St. Michael in Ebensfeld sowie die evang.-luth. Kindertagesstätte in Bad Staffelstein gegen eine vorgezogene Schließung entschieden. "Wir lassen die Einrichtung offen bis zum 22. Dezember, schließen allerdings am 22. Dezember um 12.30 Uhr", stellt Beate Wagner, Leiterin der evang.-luth. Kindertagesstätte Bad Staffelstein, klar. Dies entspräche den Plänen vom September, die auch weiterhin bestehen bleiben.

Am gleichen Tag startet auch die kath. Kindertagesstätte St. Michael in Ebensfeld in die Ferien. Ausschlaggebend für die Entscheidung gegen zusätzliche Schließtage war für Beate Wagner die Situation der Eltern. "Die Eltern haben dieses Jahr so viel geleistet, haben so gut durchgehalten, da war es uns eigentlich nicht möglich, noch früher vor Weihnachten mit einem guten Gefühl zu schließen. Das wollten wir nicht", erklärt die Leiterin des evangelischen Kindergartens.

In der kath. Kindertagesstätte St. Anna wird die Situation ähnlich bewertet: "Die Eltern, die Familien mussten so viel in diesem Jahr in Kauf nehmen und leisten, um ihre Kinder betreut zu wissen, oder ihre Kinder zu betreuen. Da war es für uns eine Selbstverständlichkeit, diese drei Tage offen zu lassen, um den Eltern noch ein bisschen Luft zum Atmen zu lassen", begründet Erzieherin Monique Gernert den Verzicht auf eine vorzeitige Schließung.

Reduzierung sozialer Kontakte

Hintergrund des vorgezogenen Ferienbeginns an Schulen und dem daraus resultierenden größeren Abstand zwischen Unterricht und Weihnachten ist, dass Schülern wie Lehrkräften so eine Reduzierung der sozialen Kontakte ermöglicht werden soll. Durch die fast einwöchige Karenzzeit zwischen Schulunterricht und Weihnachten soll das Infektionsrisiko an den Festtagen gesenkt werden, so dass die Weihnachtsfeier im Kreise der Familie nicht zum Superspreading-Event wird. Immerhin dürfen sich an Weihnachten - trotz nach wie vor hoher Infektionszahlen - zehn Menschen aus zehn verschiedenen Haushalten treffen, Kinder bis 14 Jahre sind da nicht miteingerechnet. Natürlich ist man sich in den Staffelsteiner Kindertagesstätten über den Hintergrund der verlängerten Ferien im Klaren, deshalb gilt: "Wer sein Kind aufgrund der Infektionslage nicht bringen möchte, kann es natürlich zu Hause betreuen. Aber wir wollen einfach für die Kinder und für die Eltern da sein", so Beate Wagner.

Auf das Betreuungsangebot bis Weihnachten hätten die Eltern sehr positiv reagiert. Denn nicht zu vergessen ist, dass zum Jahresende viele Arbeitnehmer nur noch wenige bis keine Urlaubstage übrig haben. "Das haben wir schon während des Lockdowns im Frühling erfahren, dass viele Eltern ans Limit gehen und keine Urlaubstage mehr haben. Wenn wir dann jetzt auch noch zwei Tage mehr zu haben, ist das für die Familien einfach oft nicht mehr tragbar", betont Ulli Zenk, Leiterin der kath. Kindertagesstätte St. Michael in Ebensfeld. Mit ihrem Verzicht auf vorzeitige Weihnachtsferien machen Kindergärten in Bad Staffelstein und Umgebung somit vielen Eltern in diesem Jahr ein besonderes Weihnachtsgeschenk.