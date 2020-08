Jagdhündi Franzi steckte im Kanalrohr bei Buch am Forst fest

Was für ein dramatisches Ende ein Jagdausflug am Dienstagabend nehmen würde, hätte wohl niemand gedacht. Werner Pietschmann, der Besitzer einer Hündin, die in einem Kanalrohr feststeckte, erlebte ein Wechselbad der Gefühle. Doch glücklicherweise nahm die Rettungsaktion ein Happy End.

Alles begann mit einem Routine-Jagdausflug in einem Maisfeld nahe Buch am Forst. Werner Pietschmann war mit seinen beiden Jagdhunden unterwegs und wollte Wildschweine aufspüren, die Schäden im Feld anrichten. Nach einiger Zeit wurden die beiden Hunde laut und verfolgten ein Tier. Allerdings kein Wildschwein, sondern einen Dachs, der sich schlussendlich in ein Kanalrohr verkroch. Die beiden Jagdhunde hinterher. Als Pietschmann nach den Hunden rief, kamen sie nicht zurück, und so machte er sich auf die Suche nach den beiden. "Später habe ich gemerkt, dass sie in das Kanalrohr eingefahren sind. Die jüngere Hündin war in diesem Rohr versteckt", erklärt der Jäger. Den größeren der beiden Hunde konnte er noch am Schwanz herausziehen. Die Hündin Franzi allerdings war im Rohr verschwunden. Werner Pietschmann informierte die Feuerwehr. Diese rückten mit mehreren Fahrzeugen an und versuchten den Hund aufzuspüren. Inzwischen waren auch schon Personen mit einer Spezialkamera für Kanalrohre vor Ort und konnten den Hund lokalisieren. Da die einzige Lösung das Abtragen des Erdreichs über dem Rohr war, wurden auch zwei Züge des Technischen Hilfswerk alarmiert. "Wir konnten mit schwerem Gerät die Erde aufgraben und den Hund dann befreien", schilderte Alexander Klose von der Feuerwehr Lichtenfels die dramatischen Minuten. Das Kanalrohr konnte durchbrochen und der Kleine Münsterländer befreit werden. Die Einsatzkräfte jubelten, als sie die Hündin nach rund zwei Stunden zurück an die Oberfläche holen konnten.

"Ich bin total überwältigt von der Hilfsbereitschaft, die ich erfahren habe", erzählte der Hundebesitzer. "Zwar riecht der Vierbeiner etwas streng, ist aber wohlauf. Das war ein Wechselbad der Gefühle, ich musste ja mit allem rechnen", meinte der Jäger. red