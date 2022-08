Hochstadt a.Main vor 2 Stunden

Vorsorge treffen

Wegen Umschlussarbeiten - Wasser in Hochstadt wird am Mittwoch abgestellt

Am Mittwochvormittag, 31. August 2022, wird das Wasser in der Gemeinde Hochstadt am Main abgestellt. Den Bürgern wird geraten, Vorsorge zu treffen.