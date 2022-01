Ein 30-jähriger Lichtenfelser hat am Freitagnachmittag (14. Januar 2022) seine 26-jährige Freundin nicht unerheblich verletzt, wie die Polizeiinspektion Lichtenfels in einer Pressemitteilung berichtet. Rund eine Stunde lang soll der Mann der jungen Frau Verletzungen zugefügt haben, bevor sich diese aus einem Fenster im Erdgeschoss aus dem Wohnhaus retten konnte. Eine Nachbarin verständigte den Notruf. Die Polizeibeamten forderten einen Rettungswagen an.

Der mit rund zwei Promille alkoholisierte Mann wollte zuerst seine Personalien nicht angeben und musste vor Ort unter Anwendung von unmittelbarem Zwang festgenommen werden. Die 26-Jährige gab unterdessen an, dass der Mann sie gebissen, gewürgt und mit einem Gasbrenner ins Gesicht geschlagen hat. Sie hatte Biss- und Gesichtswunden. Zudem konnten vor Ort Würgemale festgestellt werden.

Freundin misshandelt: 30-jähriger Lichtenfelser in Justizvollzugsanstalt untergebracht

Die Frau wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum eingeliefert. Nachdem die Identität des Mannes zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde festgestellt, dass gegen ihn – ebenfalls wegen diverser Gewaltdelikte – zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung vorlagen.

Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.