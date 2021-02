Eine herzlose Aktion lieferte sich eine 58-jährige Frau im Landkreis Lichtenfels. Nachdem sich die Frau in Ebensfeld mit einem geliehenen Auto und zwei Hunden im Schnee festgefahren hatte, ist sie einfach ausgestiegen und weggegangen, ohne sich um Auto und Tiere zu kümmern.

Polizisten hätten am Montagnachmittag (08.02.21) auf einer stark verschneiten Ortsverbindungsstraße das verlassene Auto vorgefunden, neben dem sich zwei Hunde aufhielten, teilte die Polizei Bad Staffelstein am Dienstag mit.

Frau lässt festgefahrenes Auto und Hunde allein

Es habe sich herausgestellt, dass sich eine 58-Jährige das Auto von einem Bekannten geliehen habe. Diesem gehören auch die beiden Hunde, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Beamten trafen die Frau am Montag in ihrer Wohnung an. Nach Polizeiangaben sagte sie, dass das Auto und die Hunde sie nichts angingen. Bevor sich die Frau entfernte, habe sie die Tiere aus dem Auto gelassen.

Bis die Hunde zu ihrem Besitzer zurückgebracht wurden, wurden sie den Angaben zufolge von Mitarbeitern eines Tierheims versorgt. Der Fahrzeughalter musste sich um die Bergung des Autos kümmern. Auf die Frau warten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.