Fernwasser für Vierzehnheiligen

Immer wieder wurde in Vierzehnheiligen, Grundfeld und Wolfsdorf die Wasserqualität durch Keime beeinträchtigt, und das Leitungswasser durfte dann tagelang nur noch in abgekochtem Zustand verwendet werden. Ein weiteres Ärgernis war immer wieder der niedrige Wasserdruck sowie die fehlenden Wassermengen in den Sommermonaten. Doch damit ist es jetzt vorbei.

Seit Anfang Juni sind sowohl Vierzehnheiligen als auch Grundfeld an die Fernwasserversorgung Oberfranken, kurz FWO, angeschlossen. Mitten im idyllischen Frankenwald wurde von 1968 bis 1972 die Ködeltalsperre erbaut. Aus diesem gigantischen Wasserreservoir entnimmt die FWO jährlich etwa zwölf Millionen Kubikmeter Wasser für die Trinkwasseraufbereitung.

"Es war unwirtschaftlich, die fünf Grundfelder Quellen zu sanieren und eine Aufbereitung zu bauen, um so das Quellwasser zu nutzen. Die Qualität des Wassers hätte man so durch technische Einrichtungen zwar verbessern können, das Mengenproblem jedoch nicht. Deshalb ist die Entscheidung gefallen, sich an die FWO anzubinden. Eine FWO- Leitung verläuft hinter dem Fußballgolfplatz bei Grundfeld", erklärt Wassermeister Andreas Leicht.

Die Kalkhaltigkeit des Fernwassers weist einen Härtegrad von 5,5 bis 6 statt bisher 15 bis 17 Grad (Anmerkung: Die Summe der Konzentrationen von Calcium und Magnesium wird als Wasserhärte bezeichnet) auf und ist bakteriologisch einwandfrei, außerdem bringt es neben der Versorgungssicherheit weitere Vorteile für die Bevölkerung.

Ausgerechnet wenn in Vierzehnheiligen Hochbetrieb herrscht, lässt die Schüttung der Quellen nach und somit auch der Wasserdruck in den Ortschaften. Durch den Umbau des Diözesanhauses ist jedes Zimmer mit Dusche ausgestattet, wodurch der Wasserbedarf noch weiter steigen wird. So wurde im Februar 2019 mit dem Baubeginn einer neuen Wasserversorgung für Vierzehnheiligen begonnen. Um auch am Wallfahrtsort den Wasserbedarf zu gewährleisten, war die Errichtung eines Pumpenhauses erforderlich. Dafür wurde unterhalb von Vierzehnheiligen im Wald ein Standort auserkoren. Insgesamt wurde die 1800 Meter lange Rohrleitung bis zum bereits bestehenden Hochbehälter erneuert. "Die alte Leitung dürfte über 80 Jahre alt gewesen sein", so Leicht. Das Pumpenwerk wird vom FWO Übergabeschacht aus mit einer PE-Leitung versorgt, während aufgrund des hohen Drucks eine "Duktile Gussleitung" auf die letzten 1200 Meter verwendet wurde. "Duktile Gussrohre sind robust, sie sind unempfindlich gegenüber Druckstellen durch Steine, was Aufgrund des felsigen Untergrund sinnvoll war", erklärte der 29-jährige Wassermeister. Das Pumpenhaus ist ein reiner Zweckbau, ähnlich der Größe einer Fertiggarage. Im Innenen befinden sich neben verschiedenen Menbranausdehungsgefäße auch Pumpen, Sperrhähne und natürlich die Zentralelektrik. Die Zugangsdaten von Durchfluss, Druck und Füllstand werden nun mittels "GPRS" (Anmerk: General Packet Radio Service, ist die Bezeichnung für den Dienst zur Datenübertragung in GSM-Netzen) an die zentrale Fernwirkanlage des Bauamts übertragen. Die Anlage ist komplett vom zentralen Rechner aus steuerbar. So kann der Wasserwart schnell die Ergebnisse checken oder den Erfolg notwendiger Maßnahmen kontinuierlich kontrollieren, ohne immer nach Vierzehnheiligen fahren zu müssen. Vom Übergabeschacht wurden auch nach Grundfeld eine neue 350 Meter lange PE-Leitung verlegt. Somit wurde auch die Ortschaft an das "Ködeltalwasser" angebunden. Auf Nachfrage, ob Kosten durch die Anbindung an die FWO und durch den Neubau des Pumpenwerks auf die Einwohner zukommt, antwortete Wassermeister Andreas Leicht: "Die Stadt Bad Staffelstein hat eine Globalsatzung. Das heißt, dass die Gesamtheit der Bürger, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, die Baumaßnahmen über die Beiträge und Gebühren finanzieren. In der Wasserversorgung werden keine Verbesserungsbeiträge erhoben. Auf die Einwohner von Vierzehnheiligen und Grundfeld kommen daher keine Kosten zu. Die Finanzierung erfolgt allein über die Wassergebühren". Die Kosten werden sich auf etwas über 1 Million belaufen, fügte der Wassermeister an. Vierzehnheiligen, Grundfeld und Wolfsdorf wurden bis Mai von den " 5 Grundfelder Quellen" versorgt. Vermutlich gibt es die Quellen schon so lange wie es die Wasserversorgung Vierzehnheiligen / Grundfeld gab. Vor etwa 60 Jahren kam eine vierte Quelle hinzu und vor etwa 50 Jahre kam die fünfte. Die Quellschächte und der Quellsammler stehen auf Privatgrund, der Stadt Bad Staffelstein gehören lediglich die Quellköpfe und der -sammler. Der Grund um die Quelle ist in Privatbesitz. Die Wasserqualität wurde immer wieder durch coliforme Keime beeinträchtig. Dies rührte vom Düngen der Felder mit tierischen Rückständen her und starke Niederschläge spülten in der Karstlandschaft die Keime ins Grundwasser. Die Quellen unterhalb von Vierzehnheiligen reinigten sich zwar immer wieder, aber das dauerte einige Wochen. Im Quellsammler laufen alle fünf Quellen zusammen und gehen dann weiter ins Pumpenhaus und von dort aus wird das Wasser nach Vierzehnheiligen hochgepumpt. Das alte Pumpwerk steht mitten im Wald und dürfte aus den 1950er Jahren sein. Trotz regelmäßige Sanierungsarbeiten am Gebäude, ist die Technik im Inneren inzwischen auch in die Jahre gekommen.